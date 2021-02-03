Fransa Lig 1'de 23. hafta heyecan bu akşam devam ediyor. Avrupa futbolunda gecenin en dikkat çeken maçlarından biri olan Bordeaux Lille maçı saat 21:00'de başlayacak...

BORDEAUX LILLE MAÇI HANGİ KANALDA?

Fransa Lig 1'in 23. hafta maçına sahne olacak Bordeaux Lille maçı bu akşam 21.00'de başlayacak ve beIN SPORTS HD3'den canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Bordeaux : Costil; Sabaly, Baysse, Koscielny, Benito; Basic, Adli; Kalu, Ben Arfa, Oudin; Hwang. DT - Jean-Louis Gasset



Lille: Maignan, Zeki Çelik, Fonte, Botman, Reinildo, Ikoné, Xeka, André, Bamba, Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı