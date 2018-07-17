Bordeaux - St Etienne sahaya çıkıyor

Bordeaux ve St Etienne, 18 Temmuz 2018 Çarşamba günü Hazırlık Kulüpler maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 20:00. Maç öncesi Bordeaux 4 puanla 565. sırada, St Etienne 6 puanla 380. sırada bulunuyor. Ev sahibi Bordeaux, son 5 maçında 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. St Etienne son 5 mücadelede 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 499 kodlu maçı oynayanlar; Bordeaux galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, St Etienne galibiyet oranı 0.00.

Bordeaux önceki hafta Metz mücadelesinde 0-4 kazandı.

St Etienne, Lille karşılaşmaında 5-0 kazandı.

Bordeaux, evinde 1 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 2 gol atıp 1 gol yedi.

St Etienne, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 2 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet elde etti. St Etienne, deplasmanda 8 kez ağları sarsarken, 0 kez topu kendi kalesinde gördü.