Bordeaux - Strasbourg maçı istatistikleri

Fransa Ligue 1 heyecanı devam ediyor. Bordeaux, 12 Ağustos 2018 Pazar günü Strasbourg takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 18:00. Ev sahibi Bordeaux, son 5 maçında 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Strasbourg son 5 mücadelede 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.
İddaa'dan 114 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Bordeaux kazanırsa 1.50, beraberlik çıkarsa 3.30, Strasbourg sahadan galip ayrılırsa 4.30 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.60, 2.5 gol üstünün oranı 1.75. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.60, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.60.
Bordeaux son haftadaki Metz müsabasında 0-4 kazandı.
Strasbourg ise Nantes maçında 1-0 yenildi.
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