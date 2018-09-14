Boreham Wood - Barrow maçı ne zaman?

İngiltere Ulusal Lig heyecanı devam ediyor. Boreham Wood, 15 Eylül 2018 Cumartesi günü Barrow takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 17:00. 15 puanlı Boreham Wood 12. sırada bulunuyor, Barrow 11 puana sahip ve 15. sırada. Ev sahibi Boreham Wood, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Barrow, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 395 kodlu maçı oynayanlar; Boreham Wood galibiyet oranı 1.70, beraberlik oranı 3.10, Barrow galibiyet oranı 3.50. 2.5 gol altının oranı 1.60, 2.5 gol üstünün oranı 1.75. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.65.

Boreham Wood son hafta oynanan Guiseley maçında 3-1 kazandı.

Barrow ise Chester maçında 1-2 yenildi.

Kendi sahasında 3 galibiyet, 2 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Boreham Wood, 6 gol attı ve 3 gol yedi.

Barrow, dış sahada 0 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Barrow 3 kez gol sevinci yaşadı, 8 kez topu ağlarında gördü.

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