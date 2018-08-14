Boreham Wood - Gateshead maçı ne zaman?

İngiltere Ulusal Lig heyecanı devam ediyor. Boreham Wood, 14 Ağustos 2018 Salı günü Gateshead takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 21:45. 4 puanlı Boreham Wood 11. sırada bulunuyor, Gateshead 9 puana sahip ve 3. sırada. Boreham Wood, son 5 maçında 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. Gateshead, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 473 kodlu maçı oynayanlar; Boreham Wood galibiyet oranı 1.70, beraberlik oranı 3.20, Gateshead galibiyet oranı 3.40. Alt oranı 1.60, üst oranı 1.75. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.50, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.70.

Boreham Wood önceki hafta Maidenhead United mücadelesinde 1-1 berabere kaldı.

Gateshead ise Solihull Moors karşılaşmasında 2-2 berabere kaldı.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Boreham Wood, 1 gol attı ve 0 gol yedi.

Gateshead, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet elde etti. Gateshead, deplasmanda 3 kez ağları sarsarken, 1 kez topu kendi kalesinde gördü.

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