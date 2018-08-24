Boreham Wood - Halifax Town maç önü

İngiltere Ulusal Lig maçında Boreham Wood ile Halifax Town, 25 Ağustos 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 17:00. 5 puanlı Boreham Wood 18. sırada bulunuyor, Halifax Town 12 puana sahip ve 2. sırada. Boreham Wood, son 5 maçında 1 galibiyet, 4 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. Halifax Town, geride kalan 5 maçta 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.
İddaa'da 326 kodlu maçı oynayanlar; Boreham Wood galibiyet oranı 1.95, beraberlik oranı 3.00, Halifax Town galibiyet oranı 2.80. Alt 1.50, üst 1.85 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.65.
Boreham Wood önceki hafta Maidstone United mücadelesinde 0-4 kazandı.
Halifax Town, Hartlepool United karşılaşmaında 4-0 yenildi.
Boreham Wood, evinde 1 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 2 gol atıp 1 gol yedi.
Halifax Town ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Halifax Town, 3 gol atarken 2 gol yedi. GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ