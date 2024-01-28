Börek görünümlü tatlı! Leziz Laz böreği tarifi! Karadeniz'in mistik atmosferiyle bezenmiş, denizle yeşilin kucaklaştığı o büyülü coğrafyasında, bir lezzet hikayesi yazılmıştır: Çıtır çıtır Laz böreği. Bu enfes börek, Karadeniz'in sıcak insanlarının sıcak sofralarında yer bulur ve kahvaltılardan özel davet sofralarına kadar geniş bir zevk yelpazesine hitap eder. İncelikle hazırlanan hamuru ve iç harcındaki lezzet dengesiyle, Laz böreği, damaklarda unutulmaz bir iz bırakır. İşte Laz böreği tarifi...

Laz böreği tarifi, sadece bir yemek değil, bir kültürün ve geçmişin lezzet dolu hikayesidir. Taze taze hazırlanan incecik hamuru, iç harcındaki uyumuyla, Karadeniz'in derinliklerinden gelen bu lezzetin tarifini sizler için derledik.

LAZ BÖREĞİ MALZEMELERİ

Laz böreği için gereken malzemeler şu şekildedir;

5 su bardağı un

1 çay bardağı yoğurt

1 çay bardağı sıvıyağ

1 çay bardağı su

1 tutam tuz

1 yumurta

150 gr tereyağı

1 su bardağı pudra şekeri

Krema için

8 çorba kaşığı toz şeker

2 çorba kaşığı mısır nişastası

2 çorba kaşığı un

4 su bardağı süt

10 gr tereyağı

Hamuru açmak için

1 su bardağı un

1 su bardağı nişasta

LAZ BÖREĞİ NASIL YAPILIR?

Bir kap içerisinde yoğurt, sıvıyağ, tuz, yumurta ve 25 gr eritilip ılınmış tereyağı karıştırılır.

Elenmiş un azar azar eklenerek pütürsüz bir hamur elde edene kadar yoğurulur ve dinlenmeye bırakılır.

Krema için süt, şeker, nişasta ve unu bir tencerede karıştırılarak kısık ateşte kıvam alana kadar pişirilir. Ocaktan alınınca tereyağ eklenir.

Un ve nişastayı bir kapta harmanlanır ve ceviz büyüklüğünde koparılan hamur açılır.

Her parçanın un ve nişasta karışımı serpiştirilmiş tezgahın üzerinde oklava yardımıyla çok ince bir yufka şeklinde fırın tepsisinin ölçüsünde açılması gerekir.

Krema ılınınca kıvamı pütürlü olmasın diye çırpılması önerilir. Geriye kalan tereyağı eritilir.

20 yufkanın her katına yağ sürülür ve üst üste serip kremanın tamamı yayılır. Kalan 20 yufkaya da aynı işlem uygulanır. Baklava dilimi şeklinde dilimlenen hamura kalan yap dökülür.

Tatlı hamuru önceden ısıtılmış 175 dereceye ayarlı fırında 45 dakika üzerleri iyice kızarıncaya kadar pişirilir.

Fırından alıp tatlı sıcakken 1 su bardağı pudra şekeri üstüne serpilir. Afiyet olsun!

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