Boris Johnson: Sorumluluğu üstleniyorum 0:00 / 0:00

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Kuzey Shropshire'da lobi kurallarını ihlal ettiği için istifa etmek zorunda kalan vekil Owen Paterson'dan boşalan koltuk için yapılan seçimde Johnson'ın partisi büyük kan kaybetti.

1830'lardan bu yana Johnson'ın partisi Muhafazakarların kalesi olan Kuzey Shropshire'da liberal demokrat Helen Morgan kazandı.

Morgan seçim sonrası ilk konuşmasında "Bugün Kuzey Shropshire halkı İngilizlerin adına konuştu. Açık ve net bir şekilde 'Boris Johnson, parti sona erdi' dedi. Yalanlar ve iftiralar üzerine kurulu hükümetiniz hesap verecek. Yaptıkları incelenecek, hesap verilecek ve yenileceksiniz." dedi.

Bölgedeki bu büyük yenilgi sonrası gözler İngiltere Başbakanı Boris Johnson'a çevrildi. İngiltere Başbakanı Boris Johnson yaptığı ilk açıklamada oyverenlerin hayal kırıklıklarını anladığını söyledi.

Johnson, "Açıkçası Kuzey Shropshire'daki oylama hayal kırıklığı yaratan bir sonuç ve insanların

hayal kırıklıkları ne demek istediklerini dediğini duyuyorum. Bu konuda tabii ki kişisel olarak sorumluluğu üstleniyorum" dedi.

PATERSON'IN İSTİFASI

Muhafazakar Parti'nin milletvekillerinden Owen Paterson'un iki özel şirkete ücretli danışmanlık yaptığı ve bu kapsamda lobi faaliyetleri yürüttüğü ortaya çıkmış ardından da Paterson istifa etmişti. Bunun üzerine Paterson'dan boşalan koltuğa birinin gelmesi için 16 Aralık'ta seçim yapılması kararı alınmıştı.

Paterson'dan boşalan koltuğu yeniden kazanmak, Başbakan'ın kendi koltuğunu koruması için büyük önem taşıyordu.

Muhafazakar Partili parlamenter Roger Gale de ITV'ye yaptığı açıklamada, "Kuzey Shropshire'da olumsuz bir sonucun, Başbakan için bardağı taşıran son damla olabileceğini düşünüyorum ve kötü bir şekilde kaybedersek pozisyonunu savunulamaz bulabilir." diyerek olası sonuçlara dikkat çekmişti.

GİZLİ NOEL PARTİSİ

Hükümet, geçen hafta ilk kez Daily Mirror gazetesi tarafından haber yapılan parti iddialarının ardından baskı altındaydı.

Haberde, resmi Noel partisinin kısıtlamalar nedeniyle iptal edildiği ancak personelin resmi olmayan bir toplantı düzenlediği yazılmıştı.

Bazı kaynaklar da BBC'ye yaptıkları açıklamalarda, parti oyunlarının oynandığını, yiyecek ve içecek servisi yapıldığını, partinin gece yarısından sonra da devam ettiğini ve buna birkaç düzine kişinin katıldığını söylemişti.

Başbakan ve Başbakanlık bir parti yapıldığı yönündeki iddiaları reddetse de dün ITV tarafından elde edilen videoda, üst düzey Başbakanlık (10 Numara) personelinin bir Noel partisi düzenlemekle ilgili şaka yaptıkları görüldü.

18 Aralık'taki Noel partisinden 4 gün sonra kaydedilen görüntüde, gazeteci gibi davranan Başbakanlık çalışanları, Başbakan'ın o dönemki sözcüsü Allegra Stratton'a partiyle ilgili soru soruyor.

Sorularına şakacı bir tonla yanıt veren Stratton, "Eve gittim." derken, bir yardımcısının "Parti değildi, peynir ve şaraptı." diye şaka yaptığı duyuluyor.

Bunun üzerine "Bu hayali parti bir iş toplantısıydı ve sosyal mesafe yoktu." diyen Stratton, daha sonra "Bu kaydediliyor mu?" diye soruyor.

Johnson, konuya ilişkin ilk haberlerin ardından, Kovid-19 kurallarının çiğnenmemesinden "memnun" olduğunu söylese de o sırada yürürlükte olan kısıtlamalar kapsamında bu tür etkinlikler yasaktı.