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Boris Johnson: İngiltere'de iktidar partisinde liderlik yarışında aday sayısı ikiye inecek, eski dışişleri bakanı favori

Muhazafakar Parti'nin meclis grubunda yapılan son oylamada Uluslararası Kalkınma Bakanı Rory Stewart elenmişti. Bugünkü oylamalarla aday sayısı dörtten ikiye inecek. Partinin liderini ve İngiltere'nin yeni başbakanını Muhafazakar Parti'nin yaklaşık 160 bin üyesi seçecek.

Boris Johnson: İngiltere'de iktidar partisinde liderlik yarışında aday sayısı ikiye inecek, eski dışişleri bakanı favori
BBC TÜRKÇE
- AFP
Muhafazakar Parti adayları

İngiltere'de iktidardaki Muhafazakar Parti'deki liderlik yarışında bugün aday sayısı ikiye inecek. Partinin liderini ve İngiltere'nin yeni başbakanını Muhafazakar Parti'nin yaklaşık 160 bin üyesi seçecek.

Muhazafakar Parti'nin meclis grubunda Çarşamba günü yapılan üçüncü oylamada Uluslararası Kalkınma Bakanı Rory Stewart elenmişti.

Halen yarışı sürdüren adaylar;

  • Eski Dışişleri Bakanı Boris Johnson
  • Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt
  • Çevre Bakanı Michael Gove
  • İçişleri Bakanı Sajid Javid

Meclis grubunda oy sayısını 143'e çıkaran Johnson'ın, parti üyelerinin oylayacağı iki adaydan biri olmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Son turda Hunt 54, Gove 51, Javid ise 38 oy aldı.

Johnson'ın rakibinin Hunt ya da Gove olması bekleniyor.

BBC Politika Editörü Laura Kuenssberg liderlik yarışında Johnson ile ya da ona karşı pek çok potansiyel ittifakın mümkün olabileceğini söylüyor.

Muhafazakar Parti'deki liderlik yarışının ana gündem maddesi ise İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılması (Brexit).

Johnson, İngiltere'nin 31 Ekim'de gerekirse anlaşma olmadan AB'den ayrılması gerektiğini vurguluyor.

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