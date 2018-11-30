İngiltere'nin başarılı bakanlarından olarak anılan Johnson'ın Portekiz'e yaptığı resmi ziyarette Twitter için çekilen bir video kaydı BBC tarafından yayınlandı Johnson'ın burada defalarca yaptığı hatalar herkesi şaşırttı. Portekiz'in İkinci Dünya Savaşı'ndaki konumunu karıştıran Boris Johnson, Portekiz'in İngiltere'nin dördüncü büyük partneri olduğunu söyleyince, yanındakiler İngiltere'nin Portekiz'in dördüncü büyük partneri olduğu konusunda düzeltmede bulunuyor.

Konuşmasına devam eden Johnson, James Bond'un da Portekiz doğumlu olduğunu söyleyince, araya girenler, Jame Bond fikrinin Portekiz'de oluştuğunu belirtiyor.

Videoyu "Oldu mu, beni düzeltin" diyerek son veren Boris Johnson'ın bu görüntüleri sosyal medyada hem şaşkınlık yarattı hem de eleştirilere neden oldu.

— BBC Two (@BBCTwo) November 26, 2018

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