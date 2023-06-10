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Boris Johnson milletvekilliğinden istifa etti. Johnson, kabinesindeki bakanların isyanının ardından 2022 yılında da başbakanlıktan istifa etmişti.

Johnson istifa açıklamasında “şimdilik” görevinden ayrıldığını belirtti.

Eski başbakan, istifasına gerekçe olarak hakkında yürütülen ve kamuoyunda "partygate" ya da "parti skandalı" olarak anılan olaylarla ilgili soruşturmayı gösterdi.

Johnson, soruşturmayı yürüten komitenin kendisine karşı bir “cadı avı” başlattığını aktararak parlamentodan kovulmasının hedeflendiğini belirtti.

O yüzden kimilerine göre görevine son verilmeden Johnson istifa etmiş oldu.

Partygate, İngiltere'de hükümetin Covid döneminde salgının yayılmasını önlemek amacıyla kendi koyduğu kuralları ihlal ettiği suçlamalarıyla ilgili olayları tanımlıyor.

2020 yılının Mart ayından itibaren Boris Johnson hükümeti tarafından İngiltere'de ve Birleşik Krallık'ın diğer parçaları olan Galler, Kuzey İrlanda ve İskoçya'da koronavirüs salgınının yavaşlatılması amacıyla cezai yaptırımı olan sosyal mesafe yasakları uygulandı.

Fakat 2021 yılından itibaren medyaya sızdırılan çok sayıda fotoğrafın, iki yıl ara ara süren Covid yasakları döneminde, hükümet mensuplarının, ofislerinde çeşitli defalar parti verdiğini ortaya koyması üzerine soruşturma başlatıldı.

Boris Johnson bu skandal yüzünden başbakanlıktan istifa etmişti.

Komitenin hazırladığı rapor Johnson’a 24 saat önce teslim edildi. Prosedürlere göre Johnson’ın cevap vermek için iki haftası var.

Raporun detayları henüz kamuoyu ile paylaşılmasa da Johnson’ın iddiasına göre milletvekilliğinden 10 veya daha fazla gün uzaklaştırılması gerektiği raporda yer alıyor.

Bu da koltuğunu kaybetmesi ve bu koltuk için olası bir seçimin düzenlenmesi anlamına gelebilir.

Ancak soruşturmayla ilgili süreç henüz bitmiş değil.