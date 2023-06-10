Boris Johnson, milletvekilliğinden istifa etti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler BBC Dünya
ABONE OL

Boris Johnson, milletvekilliğinden istifa etti

Boris Johnson milletvekilliğinden istifa etti. Johnson, kabinesindeki bakanların isyanının ardından 2022 yılında da başbakanlıktan istifa etmişti.

Boris Johnson, milletvekilliğinden istifa etti
BBC TÜRKÇE
Reuters

Boris Johnson milletvekilliğinden istifa etti. Johnson, kabinesindeki bakanların isyanının ardından 2022 yılında da başbakanlıktan istifa etmişti.

Johnson istifa açıklamasında “şimdilik” görevinden ayrıldığını belirtti.

Eski başbakan, istifasına gerekçe olarak hakkında yürütülen ve kamuoyunda "partygate" ya da "parti skandalı" olarak anılan olaylarla ilgili soruşturmayı gösterdi.

Johnson, soruşturmayı yürüten komitenin kendisine karşı bir “cadı avı” başlattığını aktararak parlamentodan kovulmasının hedeflendiğini belirtti.

O yüzden kimilerine göre görevine son verilmeden Johnson istifa etmiş oldu.

Partygate, İngiltere'de hükümetin Covid döneminde salgının yayılmasını önlemek amacıyla kendi koyduğu kuralları ihlal ettiği suçlamalarıyla ilgili olayları tanımlıyor.

2020 yılının Mart ayından itibaren Boris Johnson hükümeti tarafından İngiltere'de ve Birleşik Krallık'ın diğer parçaları olan Galler, Kuzey İrlanda ve İskoçya'da koronavirüs salgınının yavaşlatılması amacıyla cezai yaptırımı olan sosyal mesafe yasakları uygulandı.

Fakat 2021 yılından itibaren medyaya sızdırılan çok sayıda fotoğrafın, iki yıl ara ara süren Covid yasakları döneminde, hükümet mensuplarının, ofislerinde çeşitli defalar parti verdiğini ortaya koyması üzerine soruşturma başlatıldı.

Boris Johnson bu skandal yüzünden başbakanlıktan istifa etmişti.

Komitenin hazırladığı rapor Johnson’a 24 saat önce teslim edildi. Prosedürlere göre Johnson’ın cevap vermek için iki haftası var.

Raporun detayları henüz kamuoyu ile paylaşılmasa da Johnson’ın iddiasına göre milletvekilliğinden 10 veya daha fazla gün uzaklaştırılması gerektiği raporda yer alıyor.

Bu da koltuğunu kaybetmesi ve bu koltuk için olası bir seçimin düzenlenmesi anlamına gelebilir.

Ancak soruşturmayla ilgili süreç henüz bitmiş değil.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Donald Trump hakkındaki 'gizli belgeler' davası 2024 seçimleri için adaylık sürecini nasıl etkiler?
BBC Donald Trump hakkındaki 'gizli belgeler' davası 2024 ...
BBC, Japonya'da toplu ulaşımda kadınları taciz edip videolarını satan erkeklerin kimliğini açığa çıkardı
BBC BBC, Japonya'da toplu ulaşımda kadınları taciz edip ...
Torin: Bilim insanlarının 'Hayat iksiri olabilir' dediği, et ve balıkta bulunan besin
BBC Torin: Bilim insanlarının 'Hayat iksiri olabilir' ...
AB ülkeleri yeni sığınma ve göç politikası konusunda anlaştı
BBC AB ülkeleri yeni sığınma ve göç politikası konusunda ...
Agrivoltaik tarım nedir, çiftçilerin iklim değişikliğiyle başa çıkmasını kolaylaştırabilir mi?
BBC Agrivoltaik tarım nedir, çiftçilerin iklim ...
İngiltere Veri Koruma Birimi'nden uyarı: Şirketler çalışanlarını izlemek için beyin verilerini kullanabilir
BBC İngiltere Veri Koruma Birimi'nden uyarı: Şirketler ...
Son dakika haberi: El Nino başladı! 2024'te sıcaklık rekoru kırılabilir
BBC El Nino başladı, 2024'te sıcaklık rekoru kırılabilir
Kanada'daki orman yangınlarının etkilediği ABD'de 'kırmızı alarm' verildi, New York duman altında kaldı
BBC Kanada'daki orman yangınlarının etkilediği ABD'de ...
Okyanuslar nasıl oluştu?
BBC Okyanuslar nasıl oluştu?
İngiltere, kilo verdiren iğneye onay vermeye hazırlanıyor
BBC İngiltere, kilo verdiren iğneye onay vermeye ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.