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Haberler Dünya Boris Johnson: Omicron dalgası geliyor, 2 doz aşı yeterli değil
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Boris Johnson: Omicron dalgası geliyor, 2 doz yeterli değil

İngiltere'de COVID-19'da artan vakalar sonrası alarm seviyesi 3'ten 4'e yükseltildi. Boris Johnson karar sonrası yaptığı açıklamada "Bir Omicron dalgası ile karşı karşıyayız" dedi ve çift dozun yeterli olmadığını ifade etti.

Boris Johnson: Omicron dalgası geliyor, 2 doz aşı yeterli değil
Johnson'dan Omicron uyarısı
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HABERTURK.COM

İngiltere 'Omicron dalgası' ile karşı karşıya, açıklama ise ülkenin başbakanı Boris Johnson'dan geldi.

İngiltere'de COVID-19'da artan vakalar sonrası alarm seviyesi 3'ten 4'e yükseltildi. Boris Johnson karar sonrası Pazar günü yaptığı açıklamada "Bir Omicron dalgası ile karşı karşıyayız" dedi ve çift dozun yeterli olmadığını ifade etti.

Johnson, "Omicron dalgası geliyor ve korkarım iki doz aşı açıkça yeterli değil. Bu nedenle İngiltere'de 18 yaş ve üzeri uygun olan herkesin yeni yıldan önce 3. doz alma imkanı sağlayacağız" dedi.

Ülkede hızlandırılmış dağıtım hedefine ulaşmak için ülkede askeri planlama ekipleri görev yapacak ve yeni aşı merkezleri açılacak.

Omicron ile birlikte İngiltere'de vakalar Ocak ayından bu yana en yüksek ortalamalara ulaştı. Pazar günü ülkede tespit edilen Omicron vaka sayısı bir önceki günün neredeyse iki katına ulaşarak 1.239'a yükseldi. Ancak bu sayının daha da fazla olmasından endişe ediliyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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