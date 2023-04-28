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Boris Johnson'un kredi almasına yardımcı olduğu anlaşılan BBC Mütevelli Heyeti Başkanı istifa etti

BBC Mütevelli Heyeti Başkanı bağımsızlığına gölge düşürebilecek ayrıntıları, iş mülakatında beyan etmediğini ortaya koyan soruşturma raporundan sonra istifasını sundu.

Boris Johnson'un kredi almasına yardımcı olduğu anlaşılan BBC Mütevelli Heyeti Başkanı istifa etti
BBC TÜRKÇE

BBC Mütevelli Heyeti Başkanı Richard Sharp, 2021 yılında göreve atanırken dönemin Başbakanı Boris Johnson'a kişisel bir borç almasında aracı olduğunu beyan etmediğinin saptanması üzerine istifa etti.

Richard Sharp'ın, dönemin başbakanı Boris Johnson'un 800 bin sterlin tutarındaki borcuna kefil bulmakta aracı olduğunun ve bundan sonra yine Johnson tarafından BBC Mütevelli Heyeti Başkanlığı'na önerildiğinin ortaya çıkması soru işaretleri yaratmış ve bir bağımsız soruşturma başlatılmıştı.

Savcı Adam Heppingstal tarafından yürütülen soruşturmada, Sharp'ın 2021 yılının Şubat ayında BBC Mütevelli Heyeti Başkanlığı'na atama sürecinde, bu borç konusundaki bütün ayrıntıları beyan edip etmediği, kısacası kamu görevine atamalar konusundaki kuralları ihlal edilip edilmediği incelendi.

Richard Sharp, bugün yayınlanan raporda belirlenen ihlâlin "kasıtlı" olmadığının kayda geçtiğini ama BBC'nin çıkarlarını öncelediği için istifa etmeye karar verdiğini söyledi.

2021 yılının Ocak ayında, o sırada başbakan olan Boris Johnson tarafından BBC Mütevelli Heyeti Başkanlığı'na önerilen Sharp, Parlamento'nun Kültür, Medya ve Spor Karma Komisyonu'nda dinlendikten sonra göreve atanmıştı.

BBC Mütevelli Heyeti de istifa ardından bir açıklama yaptı ve Richard Sharp'ın istifa kararını anladıklarını ve kabul ettiklerini bildirdi.

"BBC'ye çok etkin bir Mütevelli Heyeti Başkanı olan, çalışma arkadaşlarının çok değer verdiği ve saygı duyduğu Richard'a teşekkürlerimizi kayda geçirmek isteriz. BBC Mütevelli Heyeti Richard Sharp'ın dürüst bir insan olduğu inancındadır" denildi.

BBC Genel Müdürü Tim Davie de açıklamasında Richard Sharp'tan, yerine yeni bir isim belirlenebilmesi için, görevi Haziran ayı sonuna kadar sürdürmesini rica ettiklerini, onun da bunu kabul ettiğini söyledi.

BBC Mütevelli Heyeti Başkanı'nın göreve getirilme süreciyle ilgili inceleme başlatıldı

'Sharp'ın bağımsız olmadığı algısı riski doğuran ihlaller'

Richard Sharp hakkında hazırlanan raporda, kamu görevine atama kuralları kapsamında iki ihlâl tespit ediliyor.

Soruşturmayı yürüten Savcı Adam Heppinstall, Sharp'ın göreve getirilmeden önce kendisiyle mülakat yapan karma komisyona beyan etmediği iki ayrıntının da, eski başbakan Boris Johnson karşısında bağımsız kalamayacağı algısını oluşturma potansiyeli taşıyan konular olduğu sonucuna varıyor.

Rapora göre Sharp, 2020 yılının Kasım ayında göreve başvurmadan önce zamanın başbakanı Boris Johnson'a Mütevelli Heyeti Başkanlığı için başvurmak istediğini söylediğini beyan etmemiş.

İkinci olarak ise Sharp, başvurduğu görev için mülakata girmeden önce Boris Johnson'a, almak istediği kişisel borca kefil olabilecek kişiyle irtibatını sağlayacağını söylemiş ve bunu da komisyondaki ifadesinde beyan etmemiş.

Savcı Heppinstall bunların, Sharp'ın dönemin başbakanından bağımsız olmayabileceği algısı yaratabilecek noktalar olduğunu söylüyor.

Buna karşılık Sharp'ın, işe başvurma arzusunu Boris Johnson'a söylerken ya da onu borcuna kefil olabilecek Kanadalı milyoner Sam Blyth ile tanıştırmayı teklif ederken, Mütevelli Heyeti Başkanlığı'na atanma konusunda başbakanı etkilemeyi amaçladığına ilişkin bir kanıt bulunamadığı da belirtiliyor.

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