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Borja Lopez'in kokpitten kaydettiği büyüleyici kareler

14.12.2018 - 10:58 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Borja Lopez adlı bir pilot, görev dışındayken en tehlikeli manzaraları kayıt altına aldı. İşte o pilotun kaydettiği yıldırım manzaraları...

  • 1 Borja Lopez'in kokpitten kaydettiği büyüleyici kareler
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    Küçüklükten beri pek çok insanın hayalidir pilot olmak.

  • 2 Borja Lopez'in kokpitten kaydettiği büyüleyici kareler
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    Gökyüzünün eşsiz manzarası eşliğinde çalışmak, yerden binlerce metre yükseklikte oradan oraya seyahat etmek istemeyen yok gibidir.

  • 3 Borja Lopez'in kokpitten kaydettiği büyüleyici kareler
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    Pilotların uçarken kaydettiği büyüleyici gökyüzü manzaraları da bunu kanıtlar nitelikte. 

  • 4 Borja Lopez'in kokpitten kaydettiği büyüleyici kareler
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    Yıldırımlar, şehirlerin ışıkları, birbirinden farklı bulutları kaydeden pilotların hayatları imrendiriyor. 

  • 5 Borja Lopez'in kokpitten kaydettiği büyüleyici kareler
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    İşte kokpitlerin, en iyi ofis olduğunu kanıtlayan birbirinden can alıcı kareler...

     

  • 6 Borja Lopez'in kokpitten kaydettiği büyüleyici kareler
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  • 8 Borja Lopez'in kokpitten kaydettiği büyüleyici kareler
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  • 9 Borja Lopez'in kokpitten kaydettiği büyüleyici kareler
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  • 11 Borja Lopez'in kokpitten kaydettiği büyüleyici kareler
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  • 12 Borja Lopez'in kokpitten kaydettiği büyüleyici kareler
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  • 13 Borja Lopez'in kokpitten kaydettiği büyüleyici kareler
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  • 14 Borja Lopez'in kokpitten kaydettiği büyüleyici kareler
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  • 15 Borja Lopez'in kokpitten kaydettiği büyüleyici kareler
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  • 16 Borja Lopez'in kokpitten kaydettiği büyüleyici kareler
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  • 17 Borja Lopez'in kokpitten kaydettiği büyüleyici kareler
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  • 18 Borja Lopez'in kokpitten kaydettiği büyüleyici kareler
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  • 19 Borja Lopez'in kokpitten kaydettiği büyüleyici kareler
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  • 20 Borja Lopez'in kokpitten kaydettiği büyüleyici kareler
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  • 21 Borja Lopez'in kokpitten kaydettiği büyüleyici kareler
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  • 22 Borja Lopez'in kokpitten kaydettiği büyüleyici kareler
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  • 23 Borja Lopez'in kokpitten kaydettiği büyüleyici kareler
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  • 24 Borja Lopez'in kokpitten kaydettiği büyüleyici kareler
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  • 25 Borja Lopez'in kokpitten kaydettiği büyüleyici kareler
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  • 26 Borja Lopez'in kokpitten kaydettiği büyüleyici kareler
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  • 27 Borja Lopez'in kokpitten kaydettiği büyüleyici kareler
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    İŞTE YÜREKLERİ AĞZA GETİREN GÖKYÜZÜ FOTOĞRAFLARI

    Yeryüzünün metrelerce yukarısından izlenen manzaralar her zaman rahatlatıcı bir eylem olarak görülüyor. Pilotluk mesleğinin her zaman revaçta olmasının sebeplerinden biri de bu...

  • 28 Borja Lopez'in kokpitten kaydettiği büyüleyici kareler
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    Diğer yandan pilot olmak pek çok kişinin hayali olsa da aslında pilot olmanın da verdiği pek çok zorluk da mevcut.

  • 29 Borja Lopez'in kokpitten kaydettiği büyüleyici kareler
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    Fırtına ve şimşeğe maruz kalmak gibi...

  • 30 Borja Lopez'in kokpitten kaydettiği büyüleyici kareler
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    Bu fikirden yola çıkan Santiago Borja Lopez, en tehlikeli doğa olaylarından olan yıldırımları kayıt altına aldı.

  • 31 Borja Lopez'in kokpitten kaydettiği büyüleyici kareler
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     İşte o pilotun görev dışında kaydettiği eşsiz manzaralar...

  • 32 Borja Lopez'in kokpitten kaydettiği büyüleyici kareler
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  • 33 Borja Lopez'in kokpitten kaydettiği büyüleyici kareler
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  • 34 Borja Lopez'in kokpitten kaydettiği büyüleyici kareler
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  • 35 Borja Lopez'in kokpitten kaydettiği büyüleyici kareler
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  • 36 Borja Lopez'in kokpitten kaydettiği büyüleyici kareler
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  • 37 Borja Lopez'in kokpitten kaydettiği büyüleyici kareler
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  • 38 Borja Lopez'in kokpitten kaydettiği büyüleyici kareler
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  • 39 Borja Lopez'in kokpitten kaydettiği büyüleyici kareler
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