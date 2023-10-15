Borlease halka arz sonuçları açıklandı mı? Borlease kaç lot verdi, borsada ne zaman işlem görecek?
Borlease Otomotiv halka arz sonuçları SPK tarafından açıklanıyor. 11-12-13 Ekim 2023 tarihleri arasında talep toplama işlemi gerçekleştirilen Borlease Otomotiv A.Ş. halka arz sonuçlarının açıklanmasıyla Borsa'da işlem görmeye başlayacak. Bu noktada gözler "Borlease halka arz sonuçları açıklandı mı, kaç lot verdi, borsada ne zaman işlem görecek?" sorularına çevrildi. İşte Borlease halka arz sonuçları ve BİST işlem tarihleri ile ilgili detaylar...
Borlease Otomotiv halka arz sonuçları bekleniyor. 25,29 TL hisse fiyatından halka arz olan şirketin paylarının eşit dağıtılacağı açıklanmıştı. Talep toplama işlemlerinin sona ermesinin ardından ardından yatırımcılar Borlease Otomotiv halka arz sonuçlarının ne zaman açıklanacağını ve borsada ne zaman işlem göreceğini araştırmaya başladı. İşte, konuya ilişkin detaylar haberimizin devamında...
BORLEASE HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Borlease halka arz sonuçları henüz belli olmadı. Halka arz sonuçlarının önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.
BORLEASE OTOMOTİV BORSADA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?
Borlease Otomotiv borsa işlem tarihi henüz açıklanmadı. Sonuçların SPK tarafından duyurulmasının ardından borsa işlem tarihi de kesinleşecek.
BORLEASE HALKA ARZ EŞİT Mİ ORANSAL MI, KAÇ LOT VERİR?
Halka arzda 47 milyon nominal değerli pay satışı gerçekleştirecek. Ek talebin gelmesi durumunda ise şirket ortaklarına ait 4,7 milyon lot hissenin de satışı gerçekleşecek.
Halka arz izahnamesinde belirtildiği üzere satışa sunulacak payların %85’i yurt içi bireysel yatırımcılara, %15’i ise yurt içi kurumsal yatırımcılara tahsis edildi. Bireysel yatırımcılara satılan paylar eşit dağıtılacak olup katılımcı sayısına göre dağıtılabilecek olası pay miktarı şu şekilde hesaplandı:
2 milyon katılımcı: 20 lot (505 TL)
2,3 milyon katılımcı: 17 lot (439 TL)
2,5 milyon katılımcı: 16 lot (404 TL)
2,8 milyon katılımcı: 14 lot (361 TL)
3,3 milyon katılımcı: 12 lot (306 TL)
3,8 milyon katılımcı: 11 lot (266 TL)
BORLEASE OTOMOTİV HALKA ARZ HİSSE FİYATI
Borlease Otomotiv halka arz hisse fiyatı 25,29 TL sabit fiyattan satıldı.