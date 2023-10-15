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BORLEASE HALKA ARZ EŞİT Mİ ORANSAL MI, KAÇ LOT VERİR?

Halka arzda 47 milyon nominal değerli pay satışı gerçekleştirecek. Ek talebin gelmesi durumunda ise şirket ortaklarına ait 4,7 milyon lot hissenin de satışı gerçekleşecek.

Halka arz izahnamesinde belirtildiği üzere satışa sunulacak payların %85’i yurt içi bireysel yatırımcılara, %15’i ise yurt içi kurumsal yatırımcılara tahsis edildi. Bireysel yatırımcılara satılan paylar eşit dağıtılacak olup katılımcı sayısına göre dağıtılabilecek olası pay miktarı şu şekilde hesaplandı:

2 milyon katılımcı: 20 lot (505 TL)

2,3 milyon katılımcı: 17 lot (439 TL)

2,5 milyon katılımcı: 16 lot (404 TL)

2,8 milyon katılımcı: 14 lot (361 TL)

3,3 milyon katılımcı: 12 lot (306 TL)

3,8 milyon katılımcı: 11 lot (266 TL)