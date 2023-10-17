Borlease Otomotiv'in halka arz büyüklüğü ise 1.3 milyar TL oldu - Borsa Haberleri

Borlease Otomotiv'in halka arz büyüklüğü ise 1.3 milyar TL oldu - Borsa Haberleri

Borlease Otomotiv'in halka arz büyüklüğü ise 1.3 milyar TL oldu Araç kiralama şirketi Borlease Otomotiv AŞ'nin halka arzı, yaklaşık 4,3 milyonu aşan talep aldı. Şirketin toplam halka arz büyüklüğü ise 1,3 milyar TL olarak gerçekleşti

Borlease Otomotiv, halka arzını tamamladı. Ek satış dahil satışa sunulan 51 milyon 700 bin TL nominal değerli payların tamamı satılırken, toplam halka arz büyüklüğü 1 milyar 307 milyon 493 bin TL olarak gerçekleşti.

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası'nın (TSKB) liderliğinde, Ziraat Yatırım Menkul Değerler ve Yatırım Finansman Menkul Değerler'in eş lider olduğu halka arzda, bireysel ve kurumsal olmak üzere 4,3 milyon yatırımcı, temettü taahhüdü veren Borlease Otomotiv'in halka arzına katıldı. Borlease Otomotiv halka arz kapsamında, bireysel yatırımcılardan tahsisatın 2,87 katı, kurumsal yatırımcıların da tahsisatın yaklaşık 10 katı talep iletildi.

Borlease Otomotiv halka arzında, katılımcı sayısı 4 milyon 301 bin 297, hisse dağıtımının yapıldığı yatırımcı sayısı ise 4 milyon 222 bin 601 oldu.