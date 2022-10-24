Borsa 4 bin puanın üzerini gördü

AA

Geçen hafta küresel pay piyasalarından pozitif ayrışan ve haftalık bazda yüzde 8,48 değer kazanan BIST 100 endeksi, cuma gününü 3.934,63 puandan tamamlamıştı.

Yeni haftanın başlangıcında da yükseliş eğilimini sürdüren BIST 100 endeksi, 4.003,92 puanla tarihi zirvesini gördü. Endeksin önceki kapanış seviyesine göre değer kazanımı ise yüzde 1,7'yi aştı.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) "ultra şahin" para politikalarının sonuna yaklaşıldığına dair beklentilerin güçlenmesi ile küresel çapta risk iştahının arttığını söyledi.

Piyasalarda, daha önce 75 baz puanda yoğunlaşan Fed'in aralık ayı toplantısına ilişkin faiz artırımı beklentilerinin 50 baz puana evrildiğine işaret eden analistler, yurt içinde bu hafta yoğunlaşacak 3. çeyrek şirket finansal sonuçlarına ilişkin iyimser beklentilerin de pay piyasalarını desteklediğini söyledi.

Analistler, bu hafta yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Enflasyon Raporu, yurt dışında ise Avrupa ve Japonya merkez bankası kararları ile ABD ve Almanya'da büyümenin öne çıktığını belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.050 puanın direnç, 3.900 ve 3.850 seviyelerinin ise destek konumunda bulunduğunu kaydetti.