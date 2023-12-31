Borsa bugün ve yarın açık mı?
Yılbaşının gelmesiyle borsanın çalışma saatleri de bir kez daha araştırılmaya başlandı. Yatırımcılar borsanın 31 Aralık Pazar günü yılbaşında ve ertesi gün 1 Ocak'ta açık olup olmadığını araştırıyor. Türkiye Merkez Bankası, BİST'in hangi günler kapalı olduğunu açıkladı. Peki, bugün ve yarın borsa açık mı? İşte, detaylar...
Yatırım yapanlar ve borsayı takip edenler bugün yani 31 Aralık Pazar ile 1 Ocak 2024 tarihlerinde borsanın açık mı yoksa kapalı mı olacağını merak ediyor. Türkiye Merkez Bankası geçtiğimiz günlerde 2024 yılında borsanın ne zaman kapalı olacağına dair bir liste yayınladı. Pek, 31 Aralık ve 1 Ocak'ta borsa açık mı? İşte, detaylar...
31 ARALIK PAZAR BUGÜN BORSA AÇIK MI KAPALI MI?
Borsa hafta sonları kapalı olduğu için 31 Aralık Pazar yani bugün borsa kapalı.
1 OCAK PAZARTESİ BORSA AÇIK MI KAPALI MI?
1 Ocak Pazartesi günü resmi tatil ilan edildiği için borsa da kapalı olacak borsa resmi tatiller ve hafta sonunda kapalı oluyor.
2024 YILINDA BORSA HANGİ GÜNLER KAPALI?
1 Ocak Pazartesi - Yeni yıl tatili
9 Nisan Salı - Ramazan Bayramı Arefesinde yarım gün tatil, borsa saat 13.00'e kadar açık olacak.
10-11-12 Nisan Çarşamba, Perşembe, Cuma - Ramazan Bayramı
23 Nisan Salı - Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
1 Mayıs Çarşamba - Emek ve Dayanışma Günü
19 Mayıs Pazar - Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı
15 Haziran Cumartesi - Kurban Bayramı Arefesi
16-17-18-19 Haziran Pazar, Pazartesi, Salı, Çarşamba - Kurban Bayramı
15 Temmuz Pazartesi - Demokrasi ve Milli Birlik Günü
30 Ağustos Cuma - Zafer Bayramı
28 Ekim Pazartesi - Cumhuriyet Bayramı yarım gün tatil, borsa saat 13.00'e kaadr açık.
29 Ekim Salı - Cumhuriyet Bayramı