19 Mayıs'ta borsa açık mı kapalı mı?

19 Mayıs'ta bugün borsa açık mı? 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı yurt genelinde bugün kutlanıyor. Her milli bayramda olduğu gibi, bu bayramda da birçok konu araştırılıyor. Bunların başında borsa çalışma saatleri geliyor. Bilindiği gibi, borsa çalışma saatleri resmi tatillerde farklılık gösteriyor. Peki, 19 Mayıs'ta bugün borsa açık mı kapalı mı? Borsada bugün işlem yapılabilecek mi? İşte, 19 Mayıs'ta borsanın çalışma saati ile ilgili detaylar