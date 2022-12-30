Borsa İstanbul bugün açık mı, tatil mi? Yılın son iş gününde yatırımcılar ve ekonomi gündemini takip edenler emrak içerisinde bu sorunun cevabını araştırıyor. Merak edenler için Borsa İstanbul'dan edinilen bilgilere göre çalışma programını haberimizde derledik. İşte emrak edilen "Borsa İstanbul bugün açık mı sorusunun cevabı...