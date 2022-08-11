Piyasalarda yaşanan hareketlilikle beraber büyük ve küçük ölçekli yatırımcılar fark etmeksizin borsa açılış ve kapanış saatlerini araştırmaya başladı. Sabah saatlerinden bu yana merak edilen bu konuda detaylar gündemdeki yerini koruyor. Peki, Borsa saat kaçta açılıyor, kapanıyor ve hafta sonu açık mı? İşte Borsa çalışma saatlerine ilişkin bilgiler...