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Borsa'da gong çaldı, Matriks işlem görmeye başladı! İşte Matriks hisse senedi ve borsa kodu

Ekonomi dünyasının bir haftadır ilgiyle izlediği Matriks halka arz tamamlandı, yatırımcıların "Matriks işlem görmeye ne zaman başlayacak?" sorusu cevabını buldu. Matriks halka arzı talep toplama geçtiğimiz hafta 30-31 Mart tarihlerinde tamamlanmış, halka arz talep toplama sonuçları paylaşılmıştı. Matriks için bugün gong çaldı. Matriks Borsa'da işlem görmeye başladı! Matriks borsa kodu ve hisse fiyatı

Borsa'da gong çaldı, Matriks işlem görmeye başladı! İşte Matriks hisse senedi ve borsa kodu

Halka arz için SPK'ya başvuran ve kurulduğu 2003 yılından bu yana finansal teknoloji sektöründe hizmet veren Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş.'nin halka arz talebi kabul edildi. SPK'dan onay alan Matriks halka arz talep toplama 30-31 Mart tarihlerinde gerçekleşti. Matriks’in halka arzında, 7 milyon 419 bin 980 TL nominal değerli sermayenin yüzde 38,05’ine karşılık gelen paylar halka arz edildi. Matriks bugün gerçekleştirilen gong töreninin ardından Borsa'da işlem görmeye başladı. İşte Matriks borsa kodu ve hisse fiyatı

MATRİKS HALKA ARZ EDİLDİ

Bankacılık ve finans alanında faaliyet gösteren kişi, kurum ve kuruluşların; piyasalara ilişkin veri, haber, analiz, emir iletimi ve portföy izleme ihtiyaçlarına yönelik çözümler ile bu firmaların altyapı ihtiyaçlarına ilişkin yazılımlar üreten Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş., halka arz edilmesinin ardından borsada işlem görmeye başladı.

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Sermaye Piyasası Kurulu onayı sonrası açıklama yapan Matriks Genel Müdür Yardımcısı Cem Tutar, ilk kez bir finansal teknoloji firmasının halka arz olacağını vurgulayarak, “18 yıl önce kurulduğumuz ilk gün, borsada kendi verimizi yayınlamayı hayal etmiştik. Şimdi bu hayalimizi gerçekleştirirken halka arz ile birlikte artık sermaye piyasasının da güçlü bir oyuncusu olacağız” dedi.

Tutar, halka arz sonrası yüzde 38,05’i Borsa İstanbul’da işlem görecek olan Matriks’in işlem görmeye başlama tarihinden itibaren halka arzdan satın aldıkları payları 22 işlem günü boyunca ellerinde tutan yatırımcılara, isterlerse ellerindeki payları geri alım garantisi verdiklerini, şirket ortaklarının iki yıl süreyle borsada satış yapmayacağını ve 2021 ile 2022 yıllarında şirketin hedeflenen Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kâr’a (FAVÖK) ulaşamaması durumunda yatırımcıya bedelsiz hisse taahhüdünde bulunulduğunu söyledi.

MATRİKS HALKA ARZ TALEP TOPLAMA TARİHLERİ

Yatırımcılar, 30-31 Mart tarihlerinde Garanti BBVA Yatırım ve tüm aracı kuruluşlardan ‘MTRKS.HE’ koduyla talepte bulunuldu.

MATRİKS HALKA ARZ HİSSE FİYATI

30-31 Mart tarihlerinde talep toplanacak halka arzda, pay başına satış fiyatı 28 TL olarak belirlenmişti. Borsa'da işlem görmeye başlayınca Matriks hisse fiyatı yüzde 10 yükseldi ve 30.80 liraya kadar çıktı.

MATRİKS HALKA ARZ SONUCU

Borsa İstanbul'da gerçekleşen halka arz talep toplama sürecinde eşit dağıtım ile 11 lot dağıtıldığı öğrenildi. Matriks halka arz talep toplama sürecinde 308 TL ve üzeri yatırım yapan tüm yatırımcıların halka arza katıldığı kabul edildi. Matriks halka arzı kapsamında 7.419.157 adet pay satıldı.

Borsa İstanbul tarafından açıklanan verilere göre Matriks halka arzatoplamda 689 bin 426 adet yatırımcı katıldı. Matriks'in Borsa'da işlem görmeye başlayacağı tarih için Borsa İstanbul'dan açıklama bekleniyor.

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