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        Borsa güne düşüşle başladı

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,21 düşüşle 8.242,29 puandan başladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.10.2023 - 10:23 Güncelleme: 13.10.2023 - 10:23
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        Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 16,98 puan azalışla ve yüzde 0,21 değer kaybederek 8.242,29 puana indi.

        Bankacılık endeksi yüzde 0,31 azalırken, holding endeksi yüzde 0,07 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,89 ile turizm, en çok gerileyen ise yüzde 1,95 ile bilişim oldu.

        Dün, satıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,86 değer kaybıyla 8.259,27 puandan tamamladı.

        Küresel pay piyasaları, ABD'de dün açıklanan enflasyon verilerinin beklentilerin üzerinde gerçekleşmesiyle ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek dönem politikalarına ilişkin belirsizliklerin artması ve İsrail-Filistin çatışmasının daha geniş bir alana yayılabileceği endişeleriyle negatif seyrediyor.

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        Analistler, ABD'de açıklanan enflasyon verilerinin, çarşamba günkü Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve geçen haftaki tarım dışı istihdam verisiyle beraber ele alındığında gelecek döneme ilişkin endişelerin hala güçlü kalmasına neden olduğunu söyledi.

        Buna göre, ülkede Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), eylülde aylık bazda yüzde 0,4 ve yıllık bazda yüzde 3,7 artışla piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

        Öte yandan, dün İsrail'in Suriye'ye saldırısında Şam ve Halep'teki uluslararası havalimanlarının eş zamanlı hizmet dışı kaldığına yönelik haber akışı, çatışmaların daha da genişleyebileceği tehlikesini artırırken, risk iştahı önemli oranda azaldı.

        Analistler, bugün Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası toplantıları çerçevesinde yapılacak konuşmalardan alınacak mesajlarla birlikte Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi ve ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi verilerinin yanı sıra İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin haber akışının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.400 ve 8.550 seviyelerinin direnç, 8.200 ve 8.080 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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