Borsa güne düşüşle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 16,02 puan ve yüzde 0,16 azalışla 10.038,19 puana geriledi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,43 ve holding endeksi yüzde 0,12 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,41 ile madencilik, en çok gerileyen yüzde 1,49 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,36 değer kazanarak 10.054,20 puandan tamamladı.

Analistler, Küresel pay piyasalarının, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın perşembe günü başlayacak Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumunda faiz indirimlerine yeşil ışık yakacağı beklentisiyle pozitif bir seyir izlediğini belirterek, bugün yurt içinde gözlerin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) para politikası kararlarına çevrildiğini söyledi.