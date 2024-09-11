Borsa güne düşüşle başladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre açılışta 14,04 puan ve yüzde 0,15 azalışla 9.610,01 puana geriledi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,32 ve holding endeksi yüzde 0,22 değer kaybetti. Sektör endekslerinden en çok kazandıran yüzde 0,28 ile metal ana sanayi, en çok gerileyen yüzde 0,67 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Dün düşüş eğiliminde hareket eden Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,78 değer kaybıyla 9.624,04 puandan tamamladı.

KÜRESEL PİYASALARDA NEGATİF SEYİR