Borsa güne düşüşle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 4,97 puan ve yüzde 0,05 azalışla 9.753,17 puana geriledi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,02 ve holding endeksi yüzde 0,22 değer kaybetti. Sektör endekslerinden en çok kazandıran yüzde 1,16 ile sigorta, en çok gerileyen holding oldu.

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,89 değer kazancıyla 9.758,14 puandan tamamladı.

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) bu akşam açıklayacağı faiz kararı ve para politikası kararları öncesinde temkinli bir seyir izleniyor.