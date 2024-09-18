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        Borsa güne düşüşle başladı

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,05 düşüşle 9.753,17 puandan başladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.09.2024 - 11:36 Güncelleme: 18.09.2024 - 11:38
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        Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 4,97 puan ve yüzde 0,05 azalışla 9.753,17 puana geriledi.

        Bankacılık endeksi yüzde 0,02 ve holding endeksi yüzde 0,22 değer kaybetti. Sektör endekslerinden en çok kazandıran yüzde 1,16 ile sigorta, en çok gerileyen holding oldu.

        Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,89 değer kazancıyla 9.758,14 puandan tamamladı.

        Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) bu akşam açıklayacağı faiz kararı ve para politikası kararları öncesinde temkinli bir seyir izleniyor.

        Para piyasalarındaki fiyatlamalarda bankanın yüzde 65 ihtimalle 50 baz puan faiz indireceği öngörülürken, 25 baz puanlık indirim ihtimali yüzde 35 seviyesinde bulunuyor.

        Analistler, bugün yurt içinde kısa vadeli dış borç istatistikleri, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde enflasyon, ABD'de konut başlangıçları, inşaat izinleri, Fed'in faiz kararı ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.700 ve 9.600 puanın destek, 9.800 ve 9.900 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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