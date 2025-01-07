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        Borsa güne düşüşle başladı

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,06 düşüşle 10.079,29 puandan başladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.01.2025 - 10:17 Güncelleme: 07.01.2025 - 10:17
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        Borsa güne düşüşle başladı
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        Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 6,22 puan ve yüzde 0,06 azalışla 10.079,29 puana geriledi.

        Bankacılık endeksi yüzde 0,20 değer kaybederken, holding endeksi yatay seyretti.

        Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,99 ile spor olurken, en fazla kaybettiren yüzde 0,26 ile ulaştırma oldu.

        Yurt içinde dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,10 değer kazancıyla 10.085,50 puandan tamamladı.

        Küresel piyasalarda, ABD'de görevi devralacak Donald Trump'ın uygulayacağı politikalara ilişkin endişeler varlığını korurken, bugünden itibaren yoğunlaşacak makroekonomik veri takvimi öncesinde teknoloji hisseleri öncülüğünde risk iştahının sınırlı da olsa güçlendiği görülüyor.

        Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde enflasyon ile işsizlik oranı, ABD'de dış ticaret dengesi, JOLTS açık iş sayısı ve ISM hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.000 ve 9.900 puanın destek, 10.200 ve 10.300 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu ifade etti.

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