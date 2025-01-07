Borsa güne düşüşle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 6,22 puan ve yüzde 0,06 azalışla 10.079,29 puana geriledi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,20 değer kaybederken, holding endeksi yatay seyretti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,99 ile spor olurken, en fazla kaybettiren yüzde 0,26 ile ulaştırma oldu.

Yurt içinde dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,10 değer kazancıyla 10.085,50 puandan tamamladı.