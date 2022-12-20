Borsa güne rekor seviyeden başladı

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Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 16,89 puan ve yüzde 0,31 değer kazanarak 5.408,80 puan ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Bankacılık endeksi yüzde 0,07 gerilerken, holding endeksi yüzde 0,80 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran holding, en fazla kaybettiren yüzde 0,25'le iletişim oldu.

BIST 100 endeksi, dün bankacılık sektörü hisseleri öncülüğünde yükseliş eğilimini sürdürerek kapanış rekorunu yüzde 3,41 geliştirdi ve günü 5.391,91 puandan tamamladı.

Analistler, küresel pay piyasalarında merkez bankalarının sıkılaşma adımları ve güçlenen resesyon endişeleriyle negatif bir seyir izlendiğini, Noel tatili öncesi pozisyon kapatmak isteyen yatırımcı işlemlerinin etkisiyle oynaklığın artabileceğini söyledi.

Yurt içi piyasaların ise pozitif ayrışmaya devam ettiğini aktaran analistler, yukarı yönlü eğilimin sürmesi beklense de artan kar realizasyonu olasılığı karşısında temkinli olunması gerektiğini kaydetti.

Analistler, bugün yurt içi ve Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi, Almanya'da Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve ABD'de konut başlangıçları verilerinin izleneceğini ifade ederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.430 ve 5.500 seviyelerinin direnç, 5.350 puanın destek konumunda bulunduğunu bildirdi.