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        Borsa güne rekorla başladı

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,39 yükselişle rekor seviye olan 8.810,69 puandan başladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2024 - 10:54 Güncelleme: 06.02.2024 - 10:54
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        Borsa İstanbul'da açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 33,99 puan ve yüzde 0,39 değer kazanarak 8.810,69 puana çıktı.

        Bankacılık endeksi yüzde 0,31 ve holding endeksi yüzde 0,36 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,17 ile bankacılık olurken, tek kaybettiren yüzde 0,18 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

        Dün, alıcılı bir seyir izleyerek yükseliş eğilimini üst üste 9'uncu işlem gününe taşıyan Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,28 değer kazancıyla 8.776,70 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirdi. Endeks gördüğü en yüksek seviyeyi de 8.7784,21 puana taşıdı.

        Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD ekonomisinin güçlü kalmaya devam ettiğine yönelik sinyallerin ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine başlamasını geciktireceği endişeleriyle satış ağırlıklı bir seyir izlendiğini ifade ederek, Çin'in pay piyasalarını destekleyeceğini açıklamasının Asya'da risk algısını törpülediğini bildirdi.

        Analistler, bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise Almanya'da fabrika siparişleri ve Euro Bölgesi'nde perakende satış verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.850 ve 8.900 seviyelerinin direnç, 8.700 ve 8.600 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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