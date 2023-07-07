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        Borsa güne yatay başladı

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,02 azalışla 6.139,81 puandan başladı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.07.2023 - 10:11
        Borsa güne yatay açıldı
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        Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1,34 puan ve yüzde 0,02 azalışla güne 6.139,81 puandan başladı.

        Bankacılık endeksi yüzde 0,12 azalış, holding endeksi yüzde 0,04 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,89'la finansal kiralama faktoring, en fazla kaybettiren yüzde 0,23 ile madencilik oldu.

        Dün yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, yüzde 0,56 artışla günü 6.141,14 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirirken, gördüğü en yüksek seviye rekorunu 6.207,85 puana taşıdı.

        Analistler, küresel pay piyasalarında, enflasyon ve resesyon endişesiyle negatif seyrin sürdüğünü belirterek, bugün gözlerin ABD'de açıklanacak istihdam raporundaki verilere çevrildiğini söyledi.

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        ABD'de ekonomik aktiviteye ilişkin alınan karışık sinyallerin ardından bugün açıklanacak istihdam raporundaki verilerin önemine dikkati çeken analistler, özellikle tarım dışı istihdam verisinin iş gücü piyasasındaki gidişata ilişkin vereceği sinyallerle piyasalarda oynaklığı artırmasının beklendiğini bildirdi.

        Öte yandan, bugün Resmi Gazete'de açıklanan tebliğe göre, payları Borsa İstanbul'da işlem gören tam mükellef sermaye şirketlerinin iktisap ettikleri kendi paylarına ilişkin olarak dağıtılmış kar payı sayılan tutarlar üzerinden alınan tevkifat oranı yüzde 0'a indirildi.

        Analistler, bugün yurt içinde hazine nakit dengesi, yurt dışında ise ABD'de istihdam raporundaki verilerin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 6.000 ve 5.900 seviyelerinin destek, 6.160 ve 6.250 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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