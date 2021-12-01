Borsa güne yükselişle başladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Borsa
ABONE OL

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 1,03 artışla 1.828,33 puandan başladı.

Borsa güne yükselişle başladı
AA

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 18,68 puan ve yüzde 1,03 değer kazanarak 1.828,33 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,97 ve holding endeksi yüzde 0,95 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,61 ile inşaat, en çok kaybettiren yüzde 1 ile orman, kağıt, basım oldu.

BIST 100 endeksi, dün yataya yakın bir seyir izleyerek günü yüzde 0,05'lik artışla 1.809,65 puandan tamamladı.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, dün yaptığı açıklamada, daha yüksek enflasyon riskinin arttığını düşündüğünü, enflasyonun "geçici" olduğu değerlendirmesinin bir kenara bırakılması zamanının geldiğini söyledi.

Ekonominin çok güçlü ve enflasyonist baskıların yüksek olduğunu belirten Powell, "Bu nedenle kasım toplantısında açıkladığımız varlık alımlarının azaltılmasını belki birkaç ay önce tamamlamayı düşünmek uygun olur. Birkaç hafta içinde yapacağımız toplantıda bunu tartışacağımızı umuyorum." dedi.

Analistler, Omicron varyantının ekonomiye etkisine ilişkin endişeler ve tahvil alımlarının beklenenden önce sonlandırılabileceğine işaret eden Powell'ın şahin açıklamalarının piyasalar üzerinde baskıya neden olduğunu belirterek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili haber akışının yatırımcı kararları üzerinde etkili olacağını söyledi.

Bugün ABD'de Fed Başkanı Powell ve Hazine Bakanı Janet Yellen'ın Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi'nde yapacağı konuşmaların takip edileceğini aktaran analistler, veri tarafında ise küresel çapta imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ile ABD'de ADP özel sektör istihdamının öne çıktığını kaydetti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.830 ve 1.860 seviyelerinin direnç, 1.730 puanın destek konumunda bulunduğunu ifade etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Süper Lig'de rakiplerine fark atan Trabzonspor, borsada rekorlara doymuyor
BORSA Trabzonspor'dan borsada yeni rekor
Rainbow halka arz talep toplama ne zaman? Rainboz halka arz hisse fiyatı nedir, borsa kodu ne?
BORSA Rainbow halka arz ediliyor...
Borsa güne düşüşle başladı
BORSA Borsa güne düşüşle başladı
Borsada hizmet sektörü şirketlerinin kârı 9 ayda 16 katına çıktı
BORSA Borsada hizmet sektörünün kârı 16 katına çıktı
Piyasalarda B.1.1.529 varyantı korkusu satış getirdi
BORSA Piyasalarda B.1.1.529 paniği
Borsa güne düşüşle başladı
BORSA Borsa güne düşüşle başladı
Borsa güne yükselişle başladı
BORSA Borsa güne yükselişle başladı
Borsa güne rekor seviyeden başladı
BORSA Borsa güne rekor seviyeden başladı
Borsadaki şirketlerden 9 ayda 145,7 milyar liralık net kar
BORSA BIST 100 şirketlerinin kârı yüzde 135'i geçti
Fenerbahçe borsada da güldürdü
BORSA Fenerbahçe borsada da güldürdü

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.