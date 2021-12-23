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Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 1,73 artışla 1.835,33 puandan başladı.

Borsa güne yükselişle başladı
AA

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 31,18 puan ve yüzde 1,73 değer kazanarak 1.835,33 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 1,79 ve holding endeksi yüzde 1,62 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,60 ile ulaştırma, en çok kaybettiren yüzde 0,73 ile turizm oldu.

Dün oynaklığın yüksek seyrettiği ve devre kesicinin çalıştığı Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 4,64 değer kaybıyla 1.804,15 puandan tamamladı.

Bu arada Borsa İstanbul AŞ, BIST 50 endeksinde yer alan paylarda, önceki üç gün uygulanan açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının bugün de devam edeceğini duyurdu.

Analistler, Omicron varyantına ilişkin endişelerin hafiflemesiyle küresel pay piyasalarında Noel tatili öncesi risk iştahının yüksek seyrettiğini, yurt içinde ise yatırımcıların yeniden pozisyonlanması ve kurun dengeye oturması sürecinde oynaklığın devam edebileceğini söyledi.

Yarın ABD, Almanya ve İngiltere başta olmak üzere birçok ülke piyasalarında Noel tatili nedeniyle işlem gerçekleştirilmeyecek.

Bugün Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati başkanlığında Finansal İstikrar Komitesi'nin ikinci toplantısını gerçekleştireceğini aktaran analistler, ekonomi yönetiminden gelen açıklamalar ve kur gelişmelerinin yakından izlenmeye devam edileceğini kaydetti.

Analistler, bugün ayrıca yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantı özetinin, yurt dışında ise ABD'de kişisel gelir ve harcamalar, haftalık işsizlik başvuruları ve tüketici güven endeksi verilerinin izleneceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.790 puanın destek konumunda bulunduğunu söyledi.

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