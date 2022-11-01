Borsa güne yükselişle başladı

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Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 26,89 puan ve yüzde 0,68 değer kazanarak 4.005,84 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,75 ve holding endeksi yüzde 0,31 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,31'le elektrik, tek kaybettiren yüzde 0,22'yle menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

BIST 100 endeksi, dün yükseliş eğiliminde hareket etmesinin ardından yüzde 2,58 artarak 3.978,96 puan ile kapanış rekoru kırdı.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yarın açıklayacağı faiz kararı öncesi küresel pay piyasalarında temkinli seyrin sürdüğünü söyledi.

Fed'in yarın politika faizini 75 baz puan artırmasına kesin gözüyle bakılırken, aralık ayı toplantısına yönelik beklentilerde belirsizliğin sürdüğü gözleniyor. Bu kapsamda Banka'nın yarınki toplantısında yapacağı yönlendirmeler, fiyatlamaların seyri açısından kritik önem taşıyor.

Devam eden bilanço sezonu kapsamında hisse bazlı hareketliliklerin sürebileceğini belirten analistler, veri gündeminde yurt içinde ve ABD ile İngiltere'de açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi'nin (PMI) öne çıktığını bildirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.050 seviyesinin direnç, 3.900 puanın destek konumunda bulunduğunu ifade etti.