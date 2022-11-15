Borsa güne yükselişle başladı

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Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 61,96 puan ve yüzde 1,36 değer kazanarak 4.632,16 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 1, holding endeksi yüzde 0,86 yükseliş kaydetti. Açılışta tüm sektör endeksleri yükselirken, en fazla kazandıran yüzde 2,92 ile elektrik oldu.

BIST 100 endeksi, dün yüzde 2,57 artarak 4.570,20 puanla rekor günlük kapanışını gerçekleştirirken, gördüğü en yüksek seviyeyi de 4.571,16'ya taşıdı.

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin enflasyon konusunda daha alınacak önemli bir mesafe bulunduğuna işaret etmesiyle küresel pay piyasalarının karışık bir seyir izlediğini söyledi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in aralık toplantısında yüzde 81 ihtimalle 50 baz puan, yüzde 19 ihtimalle 75 baz puan faiz artıracağının öngörüldüğünü aktaran analistler, gelecek dönem resesyon sinyali olarak kabul edilen ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ile 3 alık hazine bonosu getirisi arasındaki farkın ise eksi 20 baz puanda bulunduğunu vurguladı.

Analistler, bugün yurt içinde bütçe dengesi, yurt dışında ise İngiltere'de işsizlik, Almanya'da ZEW beklenti endeksleri, euro Bölgesi'nde büyüme ve ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerinin açıklanacağını ifade ederek, Fed ve Avrupa Merkez Bankası yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin de yatırımcıların odağında olduğunu dile getirdi.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.600 ve 4.550 seviyelerinin destek konumunda olduğunu belirten analistler, 4.650 ve 4.700 puanın direnç olduğunu bildirdi.