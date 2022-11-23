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Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,48 artışla 4.803,88 puanla tüm zamanların en yükseğinden başladı

Borsa güne yükselişle başladı
AA

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 23,14 puan ve yüzde 0,48 değer kazanarak 4.803,88 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,16 ve holding endeksleri yüzde 0,31 artış kaydetti. Tüm sektör endeksleri güne yükselişle başlarken, en fazla kazandıran yüzde 1,56 ile inşaat oldu.

BIST 100 endeksi, dün yüzde 4,60 değer kazanarak 4.780,74 puanla kapanış rekorunu kırdı.

Analistler, küresel pay piyasalarında ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasında şahin duruşunu yumuşatabileceğine yönelik beklentilerle pozitif bir seyir izlendiğini belirterek, bugün gözlerin makroekonomik veri gündemi ve Fed'in toplantı tutanaklarına çevrildiğini söyledi.

Bugünün veri gündeminde ABD ve Avrupa'da açıklanacak hizmet sektörü ve imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi'nin (PMI) öne çıktığını aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.850 ve 4.900 seviyelerinin direnç, 4.750 ve 4.700 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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