Borsa güne yükselişle başladı

Ehliyet ve kurs fiyatları 2023 ne kadar oldu?

AA

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 19,27 puan ve yüzde 0,37 değer kazanarak 5.212,58 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,25 ve holding endeksi yüzde 0,44 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,37'yle inşaat, tek kaybettiren yüzde 0,46'yla kimya, petrol, plastik oldu.

Dün yükseliş eğilimini sürdüren BIST 100 endeksi, yüzde 3,76 artarak 5.193,30 puanla kapanış rekoru tazelerken, gördüğü en yüksek seviyeyi 5.222,55 puana taşıdı.

Analistler, ABD'de bugün açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve yarınki ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararı ile enflasyon-resesyon ikileminde daha riskli tarafın belirginleşebileceğini, pay piyasalarındaki temkinli seyrin yerini hareketliliğe bırakabileceğini söyledi.

Yurt içi piyasalarda ise pozitif ayrışmanın sürdüğüne işaret eden analistler, artabilecek oynaklık ortamına karşı yatırımcıların temkinli olması gerektiğini kaydetti.

Analistler, bugünün veri gündeminde yurt içinde sanayi üretimi, yurt dışında ise ABD ve Almanya'da enflasyon, Almanya'da ZEW endekslerinin öne çıktığını belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.930 seviyesinin destek, 5.250 puanın direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

ABD'de ekimde yıllık yüzde 7,7 ile tahminlerin altında kalan TÜFE'deki artışın, kasımda yıllık yüzde 7,3'e gerileyeceği öngörülüyor.

Öte yandan AA Finans'ın anketine katılan ekonomistler, ekimde yıllık bazda takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin yüzde 0,3 ve arındırılmamış sanayi üretim endeksinin yüzde 0,2 azalacağını tahmin ediyor.