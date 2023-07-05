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Borsa güne yükselişle başladı 

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,37 yükselişle 6.026,12 puandan başladı

Borsa güne yükselişle başladı 
AA

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 22,21 puan artışla ve yüzde 0,37 değer kazanarak 6.026,12 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,28 ve holding endeksi yüzde 0,28 artış kaydetti. Tüm sektör endeksleri yükselirken, en çok kazandıran yüzde 1,60 ile ticaret oldu.

Dün düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, yüzde 0,19 değer kaybıyla günü 6.003,90 puandan tamamladı. Endeks, gördüğü en yüksek seviye rekorunu ise 6.076,72 puana taşıdı.

Analistler, küresel pay piyasalarında, dünya genelinde artan resesyon endişeleriyle negatif bir seyir izlendiğini ifade ederek, bugünden itibaren yoğunlaşacak makroekonomik veri takviminin yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.

Bugün ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantı tutanaklarından alınacak sinyallerin Banka'nın gelecek dönem para politikasına yönelik soru işaretlerini azaltabileceğini aktaran analistler, varlık fiyatlarında da oynaklığı artıracağının tahmin edildiğini bildirdi.

Analistler, bugün yurt içinde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), yurt dışında ise dünya genelinde hizmet sektörü ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), ABD'de Fed toplantı tutanaklarının yanı sıra mayıs ayı fabrika siparişlerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 6.100 ve 6.250 seviyelerinin direnç, 5.900 ve 5.800 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Öte yandan, AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, haziran ayında TÜFE'nin aylık yüzde 3,91 artmasını bekliyor.

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