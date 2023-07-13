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        Borsa güne yükselişle başladı

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,20 yükselişle 6.354,92 puandan başladı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.07.2023 - 10:12
        Borsa güne yükselişle başladı
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        Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 12,87 puan artışla ve yüzde 0,20 değer kazanarak 6.354,92 puana çıktı.

        Bankacılık endeksi yüzde 0,66 ve holding endeksi yüzde 0,21 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,92 ile menkul kıymet, yatırım ortaklığı, tek kaybettiren yüzde 0,12 ile elektrik oldu.

        Dün dalgalı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,33 değer kaybıyla 6.342,05 puandan tamamladı.

        Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD'de açıklanan enflasyon verilerinin beklentilerin altında gerçekleşmesinin ABD Merkez Bankası'nın (Fed) politika alanını genişletmesiyle pozitif bir seyir izlendiğini ifade etti.

        Söz konusu veriyle para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in, bu ay politika faizini 25 baz puan artırmasının ardından "şahin" adımlarına son verebileceği öngörüleri güçlendi.

        Bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi, ABD'de ÜFE ve haftalık işsizlik verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 6.400 ve 6.600 seviyelerinin direnç, 6.200 ve 6.100 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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