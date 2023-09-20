Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Tüm Haberler
        BIST 100 7.877,69 %1,20
        DOLAR 27,0375 %0,12
        EURO 28,9151 %0,25
        ALTIN 1.677,13 %-0,04
        FAİZ 22,30 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 20,17 %0,03
        BITCOIN 27.146,00 %-0,17
        GBP/TRY 33,4154 %-0,19
        EUR/USD 1,0691 %0,11
        BRENT 93,38 %-1,02
        ÇEYREK ALTIN 2.741,83 %-0,05
        Haberler Ekonomi Borsa Borsa güne yükselişle başladı - Borsa Haberleri

        Borsa güne yükselişle başladı

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,65 yükselişle 7.834,91 puandan başladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.09.2023 - 10:03 Güncelleme: 20.09.2023 - 10:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Borsa güne yükselişle başladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 50,90 puan artışla ve yüzde 0,65 değer kazanarak 7.834,91 puana çıktı.

        Bankacılık endeksi yüzde 0,48 ve holding endeksi yüzde 0,54 artış kaydetti. Tüm sektör endeksleri yükselirken en çok kazandıran yüzde 3,32 ile ulaştırma oldu.

        Dün, alıcılı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,35 değer kazancıyla 7.784,01 puandan tamamladı.

        Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faizleri daha uzun süre yüksek tutacağına ilişkin beklentilerin artmasıyla negatif bir seyir izlendiğini ifade ederek, bugün Fed'in faiz kararı, politika metni ve kararın ardından Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı konuşmanın yatırımcıların odağına yerleştiğini bildirdi.

        REKLAM

        Para piyasalarında, Fed'in bugün gerçekleştireceği para politikası kurulu toplantısında faizi sabit bırakacağına kesin gözüyle bakıldığını aktaran analistler, Powell'ın yapacağı açıklamalarda Banka'nın gelecek dönemde nasıl adımlar atacağına ilişkin sinyallerin aranacağını söyledi.

        Öte yandan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, New York'ta yatırımcılarla yaptığı görüşmelere ilişkin, "Bu görüşmelerimizin Türkiye'ye fon akışında katkısının olacağına inanıyorum." ifadesini kullandı.

        Bugün yurt içinde, yurt dışı Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), yurt dışında ise İngiltere'de perakende ve konut fiyat endeksi verilerinin yanı sıra Fed faiz kararı ve Powell'ın konuşmasının takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.900 ve 8.000 seviyelerinin direnç, 7.800 ve 7.700 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        'Filenin Sultanları' seriye devam!
        'Filenin Sultanları' seriye devam!
        Yeni görüntüler ortaya çıktı
        Yeni görüntüler ortaya çıktı
        Antiterör operasyonunun ardından Ermenistan'da protesto
        Antiterör operasyonunun ardından Ermenistan'da protesto
        Oyuncu Merve Kayaalp neden hayatına son verdi? Babadan önemli açıklama!
        Oyuncu Merve Kayaalp neden hayatına son verdi? Babadan önemli açıklama!
        Alman SUV'da üçüncü perde!
        Alman SUV'da üçüncü perde!
        Kendisini ve çocuklarını döven kocasını uyurken öldürdü!
        Kendisini ve çocuklarını döven kocasını uyurken öldürdü!
        Karabağ'da antiterör operasyonu! Azerbaycan'dan "teslim olun" çağrısı
        Karabağ'da antiterör operasyonu! Azerbaycan'dan "teslim olun" çağrısı
        Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
        Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
        25 yıllık eşini av tüfeğiyle öldürdü! Cinayet nedeni "Pes" dedirtti!
        25 yıllık eşini av tüfeğiyle öldürdü! Cinayet nedeni "Pes" dedirtti!
        Yağma yok!
        Yağma yok!
        Bu bölgelerde yağmur var!
        Bu bölgelerde yağmur var!
        Tarihi Yarımada'dan vazgeçemiyor
        Tarihi Yarımada'dan vazgeçemiyor
        Granada'da Müslüman mezarlığı ortaya çıkarıldı
        Granada'da Müslüman mezarlığı ortaya çıkarıldı
        Yolcu otobüsü traktöre çarptı: 2 ölü, 18 yaralı
        Yolcu otobüsü traktöre çarptı: 2 ölü, 18 yaralı
        İsmail Kartal'ın Avrupa planı!
        İsmail Kartal'ın Avrupa planı!
        Kuntz'un yerine 3 aday!
        Kuntz'un yerine 3 aday!
        İşçi ücretini bankadan ödemek zorunlu
        İşçi ücretini bankadan ödemek zorunlu
        Ağrı'ya 42 yıl önce düşmüştü... "Oldukça kıymetli"
        Ağrı'ya 42 yıl önce düşmüştü... "Oldukça kıymetli"
        Bakan Işıkhan'dan zam açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan zam açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar