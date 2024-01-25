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        Borsa güne yükselişle başladı

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,63 yükselişle 8.142,06 puandan başladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.01.2024 - 10:38 Güncelleme: 25.01.2024 - 10:38
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        Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 51,16 puan ve yüzde 0,63 değer kazanarak 8.142,06 puana çıktı.

        Bankacılık endeksi ve holding endeksi yüzde 0,49 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,92 ile metal ana sanayi olurken, en çok kaybettiren yüzde 0,32 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

        Dün, alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,77 değer kazancıyla 8.090,90 puandan tamamladı.

        Analistler, küresel pay piyasalarında, önemli ekonomilerin "yumuşak iniş" yapabileceği ihtimalinin gündemde kalmaya devam etmesinin risk iştahını beslemeyi sürdürdüğünü ifade ederek, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) para politikası kararlarının yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.

        TCMB'nin faiz kararıyla birlikte politika metninden alınacak sinyallerin yurt içi piyasalarda oynaklığı artırmasının olası olduğunu aktaran analistler, piyasalarda bankanın bir süredir devam eden şahin adımlarının bu toplantıyla birlikte sona ereceği öngörülerinin hakim olduğunu dile getirdi.

        AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, TCMB'nin politika faizini 250 baz puan artırarak yüzde 45'e çıkaracağını tahmin ediyor.

        Analistler, bugün yurt içinde TCMB'nin faiz kararının yanı sıra para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankasının (ECB) faiz kararı ve ECB Başkanı Lagarde'ın açıklamaları ile ABD'de büyüme başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.200 ve 8.300 seviyelerinin direnç, 8.100 ve 8.060 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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