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        Borsa güne yükselişle başladı

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,30 yükselerek 10.189,06 puandan başladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2024 - 10:14 Güncelleme: 16.05.2024 - 10:14
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        Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 30,43 puan ve yüzde 0,30 artarak 10.189,06 puana çıktı.

        Bankacılık endeksi yüzde 0,16 ve holding endeksi yüzde 0,29 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,01 ile spor, en çok kaybettiren yüzde 0,18 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi dün yüzde 0,15 düşüşle 10.158,63 puanla günü tamamladı.

        Küresel piyasalar, dün ABD'de açıklanan verilerin enflasyon endişelerini yatıştırmasıyla pozitif bir seyir izliyor.

        Dün ABD'de açıklanan verilere göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), nisanda aylık bazda yüzde 0,3 ile beklentilerin altında artarken, yıllık bazda yüzde 3,4 ile beklentilere paralel yükseldi. TÜFE, mart ayında aylık yüzde 0,4 ve yıllık yüzde 3,5 artmıştı.

        Yurt içinde ise dün, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen Katar Ekonomik Forumu kapsamında katıldığı oturumda fiyat istikrarının sağlanması için hükümetin gerekli tüm adımları atmaya kararlı olduğunu vurgularken, "Enflasyonu düşürmek için sağlam bir programımız var. Dezenflasyon sürecine maliye politikası da destek verecek." ifadelerini kullandı.

        Analistler, bugün yurt içinde özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu ile haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD’de haftalık işsizlik başvuruları, konut başlangıçları, sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranlarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.300 ve 10.400 seviyelerinin direnç, 10.100 ve 10.000 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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