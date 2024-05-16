Borsa güne yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 30,43 puan ve yüzde 0,30 artarak 10.189,06 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,16 ve holding endeksi yüzde 0,29 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,01 ile spor, en çok kaybettiren yüzde 0,18 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi dün yüzde 0,15 düşüşle 10.158,63 puanla günü tamamladı.

Küresel piyasalar, dün ABD'de açıklanan verilerin enflasyon endişelerini yatıştırmasıyla pozitif bir seyir izliyor.

Dün ABD'de açıklanan verilere göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), nisanda aylık bazda yüzde 0,3 ile beklentilerin altında artarken, yıllık bazda yüzde 3,4 ile beklentilere paralel yükseldi. TÜFE, mart ayında aylık yüzde 0,4 ve yıllık yüzde 3,5 artmıştı.