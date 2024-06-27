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        Borsa güne yükselişle başladı

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,30 yükselişle 10.518,20 puandan başladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2024 - 10:23 Güncelleme: 27.06.2024 - 10:23
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        Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 31,50 puan ve yüzde 0,30 artarak 10.518,20 puana çıktı.

        Bankacılık endeksi yüzde 0,59 ve holding endeksi yüzde 0,28 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,07 ile turizm olurken, en çok kaybettiren yüzde 1,38 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

        Dün, satıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,81 azalışla 10.486,70 puandan tamamladı.

        Analistler, küresel pay piyasalarda ABD'de bugün açıklanacak büyüme verileri öncesinde karışık bir seyir izlendiğini belirterek, yurt içinde gözlerin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) para politikası kararlarına çevrildiğini dile getirdi.

        ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin ipuçları aranmaya devam ederken, bugün ülkede açıklanacak Gayrisafi Yurt İçi Hasıla'nın (GSYH) ekonomik aktivitenin durumuna dair sinyal vermesi bekleniyor.

        Analistler, hafta boyunca Fed yetkililerinin "temkinli" sözle yönlendirmelerine devam ettiğini anımsatarak, büyüme verisinin ardından yarın açıklanacak olan Fed'in enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı kişisel tüketim harcamaları verilerinin de yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.

        Öte yandan, AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı, TCMB'nin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizini yüzde 50'de sabit bırakmasını bekliyor.

        Bugün yurt içinde TCMB'nin faiz kararının yanı sıra ekonomik güven endeksi ile haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de büyüme verileri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.600 ve 10.700 puanın direnç, 10.500 ve 10.400 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

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