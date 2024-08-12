Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,73 yükselişle 9.980,15 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 72,76 puan ve 9.980,15 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,87, holding endeksi yüzde 0,60 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,73 ile spor, tek gerileyen yüzde 2,29 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu. Cuma günü yükseliş eğiliminde hareket eden Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,89 değer kaybederek 9.907,38 puandan tamamladı.