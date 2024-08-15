Borsa güne yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 43,49 puan ve yüzde 0,44 artışla 9.874,42 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,82 ve holding endeksi yüzde 0,31 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran bankacılık, en çok gerileyen yüzde 0,96 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Dün düşüş eğiliminde hareket eden Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,90 değer kaybederek 9.830,94 puandan tamamladı.

Analistler, dün ABD'de açıklanan enflasyon verilerinin öngörülerin altında kalmasıyla küresel pay piyasalarında risk iştahının güçlü kalmaya devam ettiğini bildirdi.