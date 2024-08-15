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        Borsa güne yükselişle başladı

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,44 yükselişle 9.874,42 puandan başladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2024 - 10:17 Güncelleme: 15.08.2024 - 10:17
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        Borsa güne yükselişle başladı
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        Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 43,49 puan ve yüzde 0,44 artışla 9.874,42 puana yükseldi.

        Bankacılık endeksi yüzde 0,82 ve holding endeksi yüzde 0,31 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran bankacılık, en çok gerileyen yüzde 0,96 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

        Dün düşüş eğiliminde hareket eden Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,90 değer kaybederek 9.830,94 puandan tamamladı.

        Analistler, dün ABD'de açıklanan enflasyon verilerinin öngörülerin altında kalmasıyla küresel pay piyasalarında risk iştahının güçlü kalmaya devam ettiğini bildirdi.

        Bugün, yurt içinde bütçe dengesi ile para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de perakende satışlar ve sanayi üretimi verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.000 ve 10.100 puanın direnç, 9.800 ve 9.750 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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