Borsa güne yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 6,02 puan ve yüzde 0,06 artışla 9.927,42 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,08 ve holding endeksi yüzde 0,02 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,76 ile finansal kiralama faktoring, en çok gerileyen yüzde 0,99 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Dün düşüş yükseliş eğiliminde hareket eden Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışın yüzde 0,17 üzerinde 9.921,40 puandan tamamladı.

Küresel piyasalarda gözler, bugün ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda yapacağı açıklamalara çevrildi.