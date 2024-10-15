Borsa güne yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 10,62 puan ve yüzde 0,12 artışla 8.709,81 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,23 ve holding endeksi yüzde 0,24 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,64 ile tekstil deri, en fazla kaybettiren yüzde 1,10 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,99 değer kaybederek 8699,19 puandan tamamladı.

Küresel piyasalarda, ABD'de ekonominin "yumuşak iniş" yapabileceğine yönelik beklentilerin güçlü kalmasıyla pozitif bir seyir izleniyor.