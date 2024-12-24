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        Borsa güne yükselişle başladı

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,10 yükselişle 9.635,86 puandan başladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2024 - 10:03 Güncelleme: 24.12.2024 - 10:03
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        Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 9,30 puan ve yüzde 0,10 artışla 9.635,86 puana çıktı.

        Bankacılık endeksi yüzde 0,03, holding endeksi yüzde 0,04 değer kazandı.

        Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,32 ile kimya petrol plastik, en fazla kaybettiren ise yüzde 0,32 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

        Dün düşüş eğiliminde hareket eden Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,01 değer kaybederek 9.626,56 puandan tamamladı.

        Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek yıl gevşeme döngüsünü yavaşlatabileceğine yönelik sinyaller risk iştahını sınırlamaya devam ederken, Noel tatili öncesinde karışık bir seyir izleniyor.

        Analistler, bugün yurt içinde finansal hizmetler güven endeksi, yurt dışında ise ABD'de Richmond Fed imalat sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.750 ve 9.900 puanın direnç, 9.600 ve 9.500 seviyelerinin destek konumunda olduğunu ifade etti.

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