Borsa güne yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 13,70 puan ve yüzde 0,14 artışla 9.962,71 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,04, holding endeksi yüzde 0,16 değer kazandı.

Tüm sektör endeksleri yükselirken, en çok kazandıran sektör yüzde 0,72 ile spor oldu.

Yurt içinde dün yükseliş eğiliminde hareket eden Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,33 artışla 9.949,01 puandan tamamladı.

Küresel piyasalarda Noel tatili dönüşü işlem hacimleri düşük kalmaya devam ederken, ABD Merkez Bankasının (Fed) gevşeme döngüsünde gelecek yıl atacağı adımlara yönelik belirsizliklerle karışık bir seyir izleniyor. REKLAM Dün, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), yaklaşık iki yıl aradan sonra politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını indirerek 250 baz puan düşürdü ve yüzde 47,50'ye çekti.

Merkez Bankasının gecelik vadede borçlanma ve borç verme oranlarının bir hafta vadeli repo ihale faiz oranına kıyasla -/+ 150 baz puanlık bir marj ile belirlenmesine karar verildiği belirtilen duyuruda, "Enflasyonun ana eğilimi kasım ayında yataya yakın seyretmiştir." ifadeleri kullanıldı. Ayrıca, TCMB dün yaptığı duyuruda, reeskont kredilerinde toplam faiz maliyetini düşürerek, güncel reeskont kredisi toplam faiz maliyetinin yüzde 29,93 olarak uygulanmasına karar verdi.