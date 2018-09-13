Borsa günü düşüşle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 161,74 puan azalırken, toplam işlem hacmi 7 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 1,67 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,32 yükseldi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,85 ile ticaret, en çok gerileyen ise yüzde 2,73 ile inşaat oldu.



Döviz kurlarındaki düşüşlerden bulduğu destekle gün içinde 93.552,53 puana kadar yükselen BIST 100 endeksi, öğleden sonra banka hisselerinde yoğunlaşan satışlarla düşüşe geçerek günü 92.000 puanın üzerinde tamamladı.

Analistler, yarın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve İngiltere Merkez Bankası faiz kararlarının gündemin ilk sırasında yer alacağını belirterek, Almanya ve ABD'de enflasyon başta olmak üzere açıklanacak ekonomik verilerin de takip edileceğini bildirdi.

Yurt içinde açıklanacak faiz kararının döviz kurları ile borsanın yönü üzerinde etkili olacağını ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 91.500 ve 90.000 seviyelerinin destek, 94.000 puanın direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

AA Finans'ın TCMB'nin gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin anketine katılan ekonomistler, politika faizinde 275 ila 725 baz puan arasında artış öngörüyor. Ekonomistlerin tahminlerinin medyanı 425 baz puan oldu. Politika faizi, bir önceki PPK toplantısında yüzde 17,75'te sabit tutulmuştu.

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