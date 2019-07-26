Borsa, günü düşüşle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.412,27 puan azalırken, toplam işlem hacmi 9,3 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 1,79, holding endeksi yüzde 1,19 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,97 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok gerileyen ise yüzde 2,10 ile iletişim oldu.

Gün içinde dalgalı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, 104.153,89 puana kadar çıktıktan sonra bu seviyeden gelen kar satışlarıyla analistlerin destek olarak nitelendirdiği 102.500 seviyesini kırarak 102.000 puan sınırına geriledi.

Analistler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB),bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 425 baz puan düşürerek yüzde 24'ten yüzde 19,75'e çekmesinin piyasalara etkisinin sınırlı olduğunu belirterek, piyasaların kendi dinamikleri içerisinde hareket ettiğini ifade etti.

Yarın yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında ise ABD'de büyüme başka olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 103.400 seviyesinin direnç, 100.000 seviyesinin destek konumunda olduğunu dile getirdi.